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«Оренбург» пошутил о вылете с помощью картины «Возвращение блудного сына»

21:36
&quot;Возвращение блудного сына&quot;. Фото Twitter.
&quot;Возвращение блудного сына&quot;. Фото Twitter.
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«Оренбург» в своем Twitter опубликовал изображение картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».

— ФНЛ, привет, как дела? Можно к вам? — говорится в сообщении.

— С возвращением, «Оренбург»! — ответила пресс-служба Олимп-ФНЛ. К записи прикреплено изображение картины Федора Решетникова «Опять двойка».

«Оренбург» вылетел из Тинькофф-РПЛ, набрав 27 очков в 30 матчах. Команда заняла последнее, 16-е место.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcorenburg/status/1286355562716975105

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