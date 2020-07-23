«Оренбург» пошутил о вылете с помощью картины «Возвращение блудного сына»
21:36
«Оренбург» в своем Twitter опубликовал изображение картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».
— ФНЛ, привет, как дела? Можно к вам? — говорится в сообщении.
@FNLeague привет, как дела? Можно к вам? pic.twitter.com/OKP1q2jYGD— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 23, 2020
— С возвращением, «Оренбург»! — ответила пресс-служба Олимп-ФНЛ. К записи прикреплено изображение картины Федора Решетникова «Опять двойка».
С возвращением, @fcorenburg! pic.twitter.com/Ikz57BOkTh— ФНЛ (@FNLeague) July 23, 2020
«Оренбург» вылетел из Тинькофф-РПЛ, набрав 27 очков в 30 матчах. Команда заняла последнее, 16-е место.
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