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28 июля, 09:15

Защитник «Оренбурга» Паласиос в раздевалке перед матчем с «Ростовом»: «Сегодня покажем, для чего мы работали»

Сергей Филин

«Оренбург» показал, как защитник Джон Паласиос заряжал команду в раздевалке перед матчем с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Оренбург» проигрывал до 84-й минуты, но сумел забить два гола в конце встречи и добыть волевую победу.

Пресс-служба клуба опубликовала видео с речью 26-летнего защитника в раздевалке.

«Очень важно набрать сегодня три очка. Мы провели сборы. Сложные сборы были для всех. Сегодня покажем, для чего мы работали. Давайте покажем наш максимум сегодня. Мы ради этого работали все вместе. У всех все получится. Сезон будет длинным, но начнем хорошо», — сказал Паласиос.

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Андрей Касаджиков оформил 1+1 в&nbsp;дебютном матче в&nbsp;РПЛ против &laquo;Ростова&raquo;.Неожиданный герой тура! 18-летний Касаджиков оформил 1+1 в дебютном матче РПЛ и принес победу «Оренбургу»

«Оренбург» во 2-м туре чемпионата России-2026/27 сыграет дома против «Зенита», «Ростов» встретится на выезде с «Родиной».

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 19:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Ростов

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
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Эсекиэль Барко

Спартак

 1
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Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
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Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Оренбург

 1 0 0
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Динамо Мх

 1 0 1
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