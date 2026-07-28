Защитник «Оренбурга» Паласиос в раздевалке перед матчем с «Ростовом»: «Сегодня покажем, для чего мы работали»

«Оренбург» показал, как защитник Джон Паласиос заряжал команду в раздевалке перед матчем с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Оренбург» проигрывал до 84-й минуты, но сумел забить два гола в конце встречи и добыть волевую победу.

Пресс-служба клуба опубликовала видео с речью 26-летнего защитника в раздевалке.

«Очень важно набрать сегодня три очка. Мы провели сборы. Сложные сборы были для всех. Сегодня покажем, для чего мы работали. Давайте покажем наш максимум сегодня. Мы ради этого работали все вместе. У всех все получится. Сезон будет длинным, но начнем хорошо», — сказал Паласиос.

«Оренбург» во 2-м туре чемпионата России-2026/27 сыграет дома против «Зенита», «Ростов» встретится на выезде с «Родиной».