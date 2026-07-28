Тарпищев о «Спартаке»: «Если усилит две-три позиции, будет претендовать на первое место в РПЛ»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от игры красно-белых в новом сезоне.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» победил «Родину» со счетом 3:0.

«Видно, что команда старается, бежит, остальное все в рабочем порядке. Усиливаться давно надо, потому что должна быть полная взаимозаменяемость, что практически есть у «Зенита». Любая травма, и уже возникают проблемы. Если «Спартак» усилит две-три позиции, то будет претендовать на первое место», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во 2-м туре РПЛ-2026/27 «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа.