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Тарпищев о «Спартаке»: «Если усилит две-три позиции, будет претендовать на первое место в РПЛ»

Сергей Филин

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от игры красно-белых в новом сезоне.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» победил «Родину» со счетом 3:0.

«Видно, что команда старается, бежит, остальное все в рабочем порядке. Усиливаться давно надо, потому что должна быть полная взаимозаменяемость, что практически есть у «Зенита». Любая травма, и уже возникают проблемы. Если «Спартак» усилит две-три позиции, то будет претендовать на первое место», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во 2-м туре РПЛ-2026/27 «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

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 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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ЦСКА

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