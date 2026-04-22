Дубль Алешандре Жезуса принес «Оренбургу» волевую победу над «Пари НН»

«Оренбург» дома обыграл «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 41-й минуте с пенальти открыл нападающий нижегородцев Адриан Бальбоа.

«Оренбург» дважды забил после подачи с угловых. На 80-й минуте хозяева сравняли счет благодаря голу Алешандре Жезуса, спустя две минуты бразилец оформил дубль. Это его первые голы в РПЛ. Хорди Томпсон сделал две результативные передачи.

«Оренбург» (23 очка) прервал серию из пяти матчей без побед и поднялся на 11-е место в РПЛ. «Пари НН» не побеждает в пяти матчах кряду и с 22 очками опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице — в зону вылета из РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max