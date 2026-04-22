«Оренбург» — «Пари НН»: хозяева дважды забили за 2 минуты, Алешандре Жезус оформил дубль

«Оренбург» дважды забил за две минуты в матче против «Пари НН» в 26-м туре РПЛ — 2:1.

На 80-й минуте отличился Алешандре Жезус. Спустя две минуты форвард хозяев оформил дубль. 24-летний бразилец ранее не отличался в 14 матчах за «Оренбург» в РПЛ и FONBET Кубке России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)

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