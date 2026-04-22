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Судейство

Побит рекорд РПЛ по числу ВАР-вмешательств

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вмешательство видеоассистентов в действия судьи на 66-й минуте матча 26-го тура чемпионата России-2025/26 «Оренбург» — «Пари НН» стало рекордным — 135-м в течение одного турнира. В прошлом чемпионате таких вмешательств было 134 в 240 играх. Сейчас состоялось только 203 матча.

В Оренбурге судья Антон Фролов после ВАР-проверки и ОФР изменил первоначальное решение, отменил красную карточку (удаление нижегородца) и назначил штрафной удар в пользу «Пари НН».

Достижением случившееся назвать нельзя. Такой рекорд — свидетельство снижения уровня судейства и повышения количества ошибок, часть которых с помощью ВАР и АВАР удалось исправить.

Напомним, что видеоассистенты работают в России уже много лет. Видеоарбитры впервые исправили ошибку судьи в российском футболе в кубковой игре: 3 апреля 2019 года во втором тайме матча «Урал» — «Арсенал». Видеоассистенты Михаил Вилков и Василий Казарцев вмешались в действия судьи Алексея Еськова. Тот в итоге заменил желтую карточку на красную и удалил одного из футболистов хозяев поля. С момента остановки игры до удаления тогда прошло 4 минуты и 41 секунда.

В чемпионате России ошибку арбитра впервые исправили 28 июля 2019 года: в игре ЦСКА — «Локомотив». В действия Владислава Безбородова вмешались Виталий Мешков и Алексей Сухой. Они в тот день работали в специально оборудованном микроавтобусе на территории стадиона.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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