«Оренбург» объявил об уходе трех игроков

Защитник «Олимпии» Алексис Кантеро, хавбек тульского «Арсенала» Тигран Аванесян и нападающий «Ахмата» Анас Эль-Махрауи покинули «Оренбург» в связи с окончанием срока аренды, сообщает пресс-служба оренбуржцев.

«Спасибо, парни! Завершились арендные соглашения у Алексиса Кантеро, Тиграна Аванесяна и Анаса Эль-Махрауи. Благодарим за вклад в решение клубных задач и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Оренбурга».

Кантеро провел за «Оренбург» восемь матчей, Аванесян — четыре, Эль-Махрауи — три. Все трое не отметились результативными действиями.

Команда набрала 29 очков в чемпионате России сезона-2025/26 и заняла 12-е место в турнирной таблице.

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