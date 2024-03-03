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3 марта, 16:27

«Оренбург» не будет заниматься вопросом получения российского гражданства игроками Мансильи и Веры

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил, почему аргентинские футболисты команды Брайан Мансилья и Лукас Вера пока не будут заниматься вопросом получения российского гражданства.

«История с оформлением гражданства РФ для Брайана Мансильи и Лукаса Веры не такая простая. Если наши могут приехать в Аргентину, родить ребенка и получить гражданство, то здесь все гораздо сложнее. Нужно прожить какое-то количество лет, получить вид на жительство. Очень сложно, а решить быстро — у нас такого ресурса нет, мы не можем этого сделать. Если начнем заниматься, то, может быть, они к 33 годам и получат гражданство России, но нужно ли оно будет. Мы разговаривали с футболистами. Решили как бы не делать, потому что нет смысла, ведь быстро сделать нет ресурса, а делать по правилам очень долго», — приводит ТАСС слова Андреева.

26-летний Вера выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами. 26-летний Мансилья присоединился к оренбургской команде в сезоне-2022/23. На его счету 18 игр, 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Источник: ТАСС
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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