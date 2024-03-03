«Оренбург» не будет заниматься вопросом получения российского гражданства игроками Мансильи и Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил, почему аргентинские футболисты команды Брайан Мансилья и Лукас Вера пока не будут заниматься вопросом получения российского гражданства.

«История с оформлением гражданства РФ для Брайана Мансильи и Лукаса Веры не такая простая. Если наши могут приехать в Аргентину, родить ребенка и получить гражданство, то здесь все гораздо сложнее. Нужно прожить какое-то количество лет, получить вид на жительство. Очень сложно, а решить быстро — у нас такого ресурса нет, мы не можем этого сделать. Если начнем заниматься, то, может быть, они к 33 годам и получат гражданство России, но нужно ли оно будет. Мы разговаривали с футболистами. Решили как бы не делать, потому что нет смысла, ведь быстро сделать нет ресурса, а делать по правилам очень долго», — приводит ТАСС слова Андреева.

26-летний Вера выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами. 26-летний Мансилья присоединился к оренбургской команде в сезоне-2022/23. На его счету 18 игр, 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.