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3 марта, 16:34

Гладилин оценил физическое состояние игроков «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о физической форме игроков красно-белых по итогам матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

Матч между командами прошел 2 марта в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Функционально обе команды нормально готовы. «Спартак» вообще в очень хорошем состоянии функциональном. Так что здесь претензий нет. Обе команды готовы в плане физического состояния очень хорошо», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После 19 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» занимает четвертую строчку (31 очко).

9 марта петербуржцы проведут выездной матч против «Урала», а московский клуб днем позже сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники».

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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