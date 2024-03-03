Гладилин оценил физическое состояние игроков «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о физической форме игроков красно-белых по итогам матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

Матч между командами прошел 2 марта в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Функционально обе команды нормально готовы. «Спартак» вообще в очень хорошем состоянии функциональном. Так что здесь претензий нет. Обе команды готовы в плане физического состояния очень хорошо», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После 19 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» занимает четвертую строчку (31 очко).

9 марта петербуржцы проведут выездной матч против «Урала», а московский клуб днем позже сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники».