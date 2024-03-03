Экс-игрок «Краснодара» Деменко: «Надо отдать должное «Рубину», они боролись до последнего»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал ничейный результат клуба в матче 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

Игра между командами прошла 2 марта в Краснодаре. Казанцы ушли от поражения в самой концовке встречи — автором забитого мяча стал Рустамжон Ашурматов. У хозяев гол забил Олакунле Олусегун.

«Где-то «Краснодар» мог увеличить преимущество, но Рашид Рахимов нашел какой-то момент, команда до конца боролась. А «Краснодар» в матчах, когда надо брать очки, испытывает какие-то проблемы. Тем более играли дома при своих болельщиках. «Краснодар» по игре был сильнее, но бывает, что не повезло. Надо отдать должное «Рубину», они боролись до последнего», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Рубин» располагается на шестой строчке (29 очков).

В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Ростова», а клуб из Казани дома встретится с «Пари НН».