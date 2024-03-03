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3 марта, 16:17

Экс-игрок «Краснодара» Деменко: «Надо отдать должное «Рубину», они боролись до последнего»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал ничейный результат клуба в матче 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

Игра между командами прошла 2 марта в Краснодаре. Казанцы ушли от поражения в самой концовке встречи — автором забитого мяча стал Рустамжон Ашурматов. У хозяев гол забил Олакунле Олусегун.

«Где-то «Краснодар» мог увеличить преимущество, но Рашид Рахимов нашел какой-то момент, команда до конца боролась. А «Краснодар» в матчах, когда надо брать очки, испытывает какие-то проблемы. Тем более играли дома при своих болельщиках. «Краснодар» по игре был сильнее, но бывает, что не повезло. Надо отдать должное «Рубину», они боролись до последнего», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Рубин» располагается на шестой строчке (29 очков).

В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Ростова», а клуб из Казани дома встретится с «Пари НН».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

 16 1 5
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