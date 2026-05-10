Непомнящий — о настрое «Динамо» на матч с «Краснодаром»: «Не думаю, что нужно готовить речи»

Российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».



«Конечно, буду следить за матчем. Для «Краснодара» — это сверхважная игра. Но и «Динамо» обязано быть сильно мотивированным. С одной стороны, на волоске висит карьера Гусева. С другой стороны, попадать в семерку-восьмерку для команды — важно. Плюс реваншистские настроения должны быть всегда: «Краснодар» не позволил бело-голубым стать чемпионом, выбил из Кубка. Сомнений нет, что настрой будет максимальный. Плюс Сергей Степашин (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ») и Юрий Соловьев (экс-председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ») всегда наблюдают. Не думаю, что нужно готовить какие-то речи», — сказал Непомнящий «СЭ».



Матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» состоится в Москве на «ВТБ Арене», 11 мая.



«Краснодар» (63 очка после 28 матчей) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда является действующим чемпионом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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