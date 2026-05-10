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10 мая, 13:29

Непомнящий — о настрое «Динамо» на матч с «Краснодаром»: «Не думаю, что нужно готовить речи»

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

«Конечно, буду следить за матчем. Для «Краснодара» — это сверхважная игра. Но и «Динамо» обязано быть сильно мотивированным. С одной стороны, на волоске висит карьера Гусева. С другой стороны, попадать в семерку-восьмерку для команды — важно. Плюс реваншистские настроения должны быть всегда: «Краснодар» не позволил бело-голубым стать чемпионом, выбил из Кубка. Сомнений нет, что настрой будет максимальный. Плюс Сергей Степашин (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ») и Юрий Соловьев (экс-председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ») всегда наблюдают. Не думаю, что нужно готовить какие-то речи», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» состоится в Москве на «ВТБ Арене», 11 мая.

«Краснодар» (63 очка после 28 матчей) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда является действующим чемпионом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Краснодар

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Валерий Непомнящий
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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