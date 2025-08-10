«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в четвертом туре чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 15.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 15:30. Газовик (Оренбург)

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.25 мск, за 5 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Краснодар» можно в матч-центре нашего сайта.

После трех туров чемпионата России «Оренбург» занимает 12-е место с 2 очками, предыдущим соперником оренбуржцев была «Балтика» (2:3). У «Краснодара» — 6 очков и пятая строчка, в предыдущем туре «быки» выиграли у московского «Динамо» (1:0).