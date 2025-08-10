В ЦСКА сообщили, что клуб получил практически все деньги за трансфер Роши от «Аль-Джазиры»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продаже защитника Виллиана Рошу в «Аль-Джазиру».

Ранее «СЭ» сообщил, что ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер 30-летнего бразильца.

«Практически все деньги за Рошу уже поступили на счет ЦСКА. Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом. Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены, и тогда Виллиан официально станет игроков другой команды», — сказал Брейдо «СЭ».

Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.