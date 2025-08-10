Футбол
10 августа, 08:15

ЦСКА ведет переговоры с тремя защитниками на замену Роши

Константин Белов
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что клуб ведет переговоры по трансферу центрального защитника на замену Виллиану Роше.

«Сейчас мы ведем переговоры параллельно с тремя кандидатами на позицию центрального защитника. На этой неделе Евгений Шевелев летал на переговоры с одним из кандидатов. В ближайшее время настанет определенность»», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер 30-летнего бразильца.

Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.

Виллиан Роша
ФК ЦСКА (Москва)
  • zg

    Я к тому,что нет смысла искать кого то эдакого,можно молодого,на подмену и норм!

    11.08.2025

  • TokTram_

    2+1 =3. Мало! 4 игрока на этой позиции должно быть

    10.08.2025

  • TokTram_

    Малова-то будет. Нужен ещё один защ.

    10.08.2025

  • TokTram_

    Защитник нужен! Скамейка - просто в обрез.

    10.08.2025

  • Степочкин

    Да какого такого Роши???????))))) В статье видно инсайды от Карпова))) Лукина и Абдулкадырова куда деть? Оба на схожих позициях слева вместо Роши и играли всегда. Скорее всего вместо Гайки подбирают, Гайка косячит иногда. Роша ушел, они сразу - а наверное вместо Роши. Им лень спросить в клубе или хотя бы амплуа этих двух русских пацанов посмотреть.

    10.08.2025

  • андрей андреев

    В статье сказано...на замену Роши.

    10.08.2025

  • Степочкин

    Лукин и так уже можно сказать железный игрок основы, т.к. больше некому. У них с Абдулой схожие позиции. На право видимо кого-то ищут вместо Гайки.

    10.08.2025

  • Слоноул

    Если только ради ротации и на случай травмы.

    10.08.2025

  • Степочкин

    Ну или бразилец для взаиможействия с Мойзесом или только русский пацан.. Гайка тоже бывает чудит уже.. Абдулу пора выводить, пусть привыкает, тем более еще и рост офигенный.

    10.08.2025

  • Чернобог

    Есть два молодых цз, и причём своих, которые не плохо себя показывают. Купите лучше забивного нападающего, который будет решать и делать разницу. Да и традиционно в ЦСКА центральные защитники - это свои ребята, без иностранщины!

    10.08.2025

  • андрей андреев

    идиотизм. Вместо того, чтобы дать дорогу Лукину и Абдулкадырову, завезут иносранный шлак...Почему не найти в РПЛ или ФНЛ , Бог весть....

    10.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Вполне можно было бы обойтись Лукиным и Абдулкадыровым. Но, очевидно, на трансферах кто-то зарабатывает

    10.08.2025

  • zg

    Забейте!Пусть молодые играют!Хорошо ж получается!

    10.08.2025

