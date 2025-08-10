ЦСКА ведет переговоры с тремя защитниками на замену Роши

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что клуб ведет переговоры по трансферу центрального защитника на замену Виллиану Роше.

«Сейчас мы ведем переговоры параллельно с тремя кандидатами на позицию центрального защитника. На этой неделе Евгений Шевелев летал на переговоры с одним из кандидатов. В ближайшее время настанет определенность»», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер 30-летнего бразильца.

Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.