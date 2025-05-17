Футбол
17 мая 2025, 16:00

«Оренбург» — «Краснодар»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на выезде победил «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ — 2:1.

7-я минута. Брайан Мансилья — 1:0

29-я минута. Джон Кордоба — 1:1

51-я минута. Лукас Оласа — 1:2

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

Николай Сысуев («Оренбург») и Джон Кордоба «Краснодар».
Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
17 мая 2025, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:2
Краснодар

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
ЭСК РФС согласилась с решением Казарцева не назначать пенальти в ворота «Краснодара»
ЭСК: Карасев верно удалил защитника «Крыльев» Бейла в матче со «Спартаком»
КДК РФС оштрафовал «Крылья» на 100 тысяч рублей за удаления футболистов
Защитник «Крыльев Советов» Бейл дисквалифицирован на один матч после удаления в игре со «Спартаком»
«Локомотив» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
  • ANTI BOMG

    победили и хорошо! бомжи с махачем лучше играли? а Нижним, когда дельфин сдуру два заковырял!?

    17.05.2025

  • Александр Паваль

    Сил на конец чемпа не осталось. Мусаев боюсь не выдюжит.

    17.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Они будут играть, или нет?! Не "быки", а бараны ленивые... Постыдились бы, - ради Галицкого они должны землю грызть!

    17.05.2025

    • «Оренбург» вылетел из премьер-лиги

    ЦСКА потерял шансы на чемпионство за два матча до конца сезона РПЛ
    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости