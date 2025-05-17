ЦСКА потерял шансы на чемпионство за два матча до конца сезона РПЛ

ЦСКА после победы «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ потерял шансы на чемпионство.

За две игры до конца премьер-лиги-2024/25 отставание красно-синих от лидирующих в турнирной таблице «быков» составляет 9 очков.

В последний раз ЦСКА стал чемпионом России в сезоне-2015/16. В прошлом сезоне команда стала шестой.