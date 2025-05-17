«Оренбург» вылетел из премьер-лиги

«Оренбург» после поражения в матче 29-го тура чемпионата России от «Краснодара» (1:2) потерял шансы на сохранение места в премьер-лиге.

Команда с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставание от «Ахмата» на 14-й строчке — 5 очков.

В этот раз «Оренбург» провел в премьер-лиги три года — с сезона 2022/23.

До этого оренбуржцы провели в элитном дивизионе три сезона (2016/17, 2018/19-2019/20).