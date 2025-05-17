Дюков может принять участие в круглом столе Госдумы РФ по вопросу возвращения пива на стадионы

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о составе участников круглого стола.

«Все подтвердили участие. Клубы, представители футбольной общественности. Общался с Александром Дюковым — если он будет в Москве, приедет на заседание. Говорил со всеми министерствами, со всеми комитетами Госдумы, кто имеют отношение. Будут все», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее стало известно, что Госдума РФ в июне проведет круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы.