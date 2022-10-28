«Оренбург» — «Факел»: арбитр Кукуляк неправильно оценил фол на Максимове
На 35-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» арбитр Евгений Кукуляк, находившийся в неплохой позиции, не увидел, что защитник хозяев поля Михаил Сиваков попал Максиму Максимову шипами в ногу. За этот фол оренбуржец должен был получить желтую карточку.
«Оренбург» — «Факел».
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|7
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|
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|
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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