«Оренбург» — «Факел»: арбитр Кукуляк неправильно оценил фол на Максимове

На 35-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» арбитр Евгений Кукуляк, находившийся в неплохой позиции, не увидел, что защитник хозяев поля Михаил Сиваков попал Максиму Максимову шипами в ногу. За этот фол оренбуржец должен был получить желтую карточку.