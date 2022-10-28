Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились во время матча
Игрок «Оренбурга» во время матча зацепился шнурком за шипы футболиста «Факела»
Во время матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» (4:1) произошел интересный момент.
Защитник хозяев поля Ренато Гойкович после удара по мячу зацепился шнурком за шипы на бутсах форварда гостей Максима Максимова.
Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились.
Шнурок Гойковича зацепился за шипы Максимова.
«Оренбург» в этом матче обыграл «Факел» со счетом 4:1. Команда набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежский клуб находится на 13-й строчке, 12 очков.
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
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|
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|- : -
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|16:30
|
Ахмат – Ростов
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|
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|- : -
|30.10
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|
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|30.10
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|
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|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
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Спартак
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|
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Спартак
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