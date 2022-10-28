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Сегодня, 19:18

Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились во время матча

Игрок «Оренбурга» во время матча зацепился шнурком за шипы футболиста «Факела»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились.

Во время матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» (4:1) произошел интересный момент.

Защитник хозяев поля Ренато Гойкович после удара по мячу зацепился шнурком за шипы на бутсах форварда гостей Максима Максимова.

Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились.
Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились.

Шнурок Гойковича зацепился за шипы Максимова.
Шнурок Гойковича зацепился за шипы Максимова.

«Оренбург» в этом матче обыграл «Факел» со счетом 4:1. Команда набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежский клуб находится на 13-й строчке, 12 очков.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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