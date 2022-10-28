Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились во время матча

Игрок «Оренбурга» во время матча зацепился шнурком за шипы футболиста «Факела»

Во время матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» (4:1) произошел интересный момент.

Защитник хозяев поля Ренато Гойкович после удара по мячу зацепился шнурком за шипы на бутсах форварда гостей Максима Максимова.

Игроки «Оренбурга» и «Факела» зацепились.

Шнурок Гойковича зацепился за шипы Максимова.

«Оренбург» в этом матче обыграл «Факел» со счетом 4:1. Команда набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежский клуб находится на 13-й строчке, 12 очков.