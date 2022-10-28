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Сегодня, 19:14

Президент «Оренбурга» о втором голе «Факелу»: «Это мяч Сычевого. Он бы и без добивания залетел в ворота»

Президент «Оренбурга» высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Факела»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Факела» (4:1) в 15-м туре РПЛ.

«Наверное, Сычевой расстроился. Но ничего страшного. Думаю, в команде все нормально. Я считаю, что мяч бы и без добивания залетел. Сычевой пробил и мяч шел ворота, но Марин добил. Но для меня это гол Сычевого», — сказал Еремякин «СЭ».

Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми Марин добил его, оформив дубль.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Владимир Сычевой
0
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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Спартак

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Зенит

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И К Ж
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