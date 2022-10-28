Президент «Оренбурга» о втором голе «Факелу»: «Это мяч Сычевого. Он бы и без добивания залетел в ворота»
Президент «Оренбурга» высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Факела»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Факела» (4:1) в 15-м туре РПЛ.
«Наверное, Сычевой расстроился. Но ничего страшного. Думаю, в команде все нормально. Я считаю, что мяч бы и без добивания залетел. Сычевой пробил и мяч шел ворота, но Марин добил. Но для меня это гол Сычевого», — сказал Еремякин «СЭ».
Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми Марин добил его, оформив дубль.
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
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|30.10
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|
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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Александр Соболев
Спартак
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