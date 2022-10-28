«Оренбург» дома разгромил «Факел» со счетом 4:1

«Оренбург» дома крупно обыграл «Факел» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

На 43-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин открыл счет в матче. Через две минуты Марин оформил дубль. Гол был забит после того, как Владимир Сычевой ударом пяткой хотел отправить мяч в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми добил его.

На 57-й минуте встречи полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин забил третий гол.

На 83-й минуте форвард команды Брайан Мансилья реализовал 11-метровый удар. Главный арбитр Евгений Кукляк после просмотра ВАР назначил пенальти из-за того, что Кирилл Суслов ударил Дмитрия Воробьева по ноге, помешав тому продвинуться к воротам «Факела».

Воронежскому клубу все-таки удалось забить один гол в матче. На 87-й минуте нападающий «Воронежа» Максим Максимов отыграл один мяч и установил итоговый счет — 4:1.

«Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» находится на 13-й строчке, 12 очков.

В 16-м туре РПЛ оренбуржская команда на выезде сыграт с «Химками» (4 ноября), а воронежский клуб 5 ноября примет «Краснодар».