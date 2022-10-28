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Сегодня, 18:57

«Оренбург» дома разгромил «Факел» со счетом 4:1

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Оренбург» — «Факел» — 4:1.
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» дома крупно обыграл «Факел» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

На 43-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин открыл счет в матче. Через две минуты Марин оформил дубль. Гол был забит после того, как Владимир Сычевой ударом пяткой хотел отправить мяч в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми добил его.

На 57-й минуте встречи полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин забил третий гол.

На 83-й минуте форвард команды Брайан Мансилья реализовал 11-метровый удар. Главный арбитр Евгений Кукляк после просмотра ВАР назначил пенальти из-за того, что Кирилл Суслов ударил Дмитрия Воробьева по ноге, помешав тому продвинуться к воротам «Факела».

Воронежскому клубу все-таки удалось забить один гол в матче. На 87-й минуте нападающий «Воронежа» Максим Максимов отыграл один мяч и установил итоговый счет — 4:1.

«Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» находится на 13-й строчке, 12 очков.

В 16-м туре РПЛ оренбуржская команда на выезде сыграт с «Химками» (4 ноября), а воронежский клуб 5 ноября примет «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:1
Факел
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Владимир Сычевой
5
19
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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