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Хомуха: «Потеря Дивеева существенно сказалась на качестве игры ЦСКА в обороне»

Мария Гусева
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил результаты армейцев в октябрьских матчах. В пяти последних встречах ЦСКА одержал одну победу, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

— После неудачных матчей внутри команды чувствуется напряжение, в том числе из-за замен игроков, которые считают себя незаменимыми. Внутренняя нестабильность команды привела к таким последствиям.

— Под незаменимыми вы имеете в виду Карраскаля и Медину?

— Да, именно их я имею в виду.

— Насколько большая потеря для ЦСКА Игорь Дивеев? Кажется, что до сих пор армейцы не смогли без него перестроиться.

— Да, в последнее время Дивеев — это железный игрок старта ЦСКА и сборной России. Его потеря существенно сказалась на качестве игры армейцев в обороне, — цитирует Metaratings Хомуху.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 14 матчах. В следующем туре армейцы сыграют против «Локомотива» 29 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/khomukha-vnutri-tsska-chuvstvuetsya-napryazhenie-iz-za-zamen-mediny-i-karraskalya-kotorye-schitayut--1397840/
Дмитрий Хомуха
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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