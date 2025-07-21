«Ахмат» — «Рубин»: второй гол казанцев забит с нарушением правил?

На 51-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» (0:2) второй гол казанской команды, возможно, был забит с нарушением правил: голевая атака, скорее всего, началась с неправильного ввода мяча из аута Ильей Рожковым.

В правиле 15 «Вбрасывание мяча» говорится:

«Бросающий должен:

— стоять лицом к полю;

— располагать часть каждой своей стопы на боковой линии или на земле за пределами боковой линии;

— вбрасывать мяч обеими руками из-за и над головой с места, где мяч покинул пределы поля».

В свое время Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разъяснял, что в 2018 году был изменен текст правила с целью пояснить, что игрок должен именно стоять при вбрасывании мяча. Такое расположение игрока было единственно разрешенным, но, пока не уточнили формулировку, находились те, кто утверждал, что можно занимать какую угодно позу — сидеть, стоять на коленях и тому подобное.

Так вот, Рожков, если верить показанному во время телетрансляции, как раз встал на правое колено, из такого положения вбросил мяч — и уже вскоре «Рубин» удвоил счет.

В момент ввода мяча из аута на игрока смотрели и резервный Олег Соколов, и судья Иван Абросимов. Они никак не отреагировали на действия футболиста. По их мнению, он ничего не нарушил? Или он не встал на колено, а картина получилась искаженной во время трансляции?

Может, стоит отправить запись этого момента в ИФАБ, чтобы получить экспертную оценку?