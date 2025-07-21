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21 июля 2025, 19:30

РПЛ, результаты 1-го тура: «Зенит» победил «Ростов», «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА и другие матчи

Фото Александр Федоров, «СЭ»
1-й тур чемпионата России сезона-2025/26.

В пятницу, 18 июля, новый сезон РПЛ открыл матч «Динамо» (Москва) — «Балтика» (1:1).

19 июля «Акрон» и «Крылья Советов» (1:1) сыграли вничью, «Локомотив» разгромил «Сочи» (3:0), «Спартак» победил «Динамо» (Махачкала) (1:0).

В воскресенье, 20 июля, «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0), «Зенит» на своем поле победил «Ростов» (2:1), а «Рубин» в гостях обыграл «Ахмат» (2:0).

Закрыл 1-й тур РПЛ-2025/26 матч между «Оренбургом» и ЦСКА (0:0) 21 июля.

18 июля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
18 июля 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Балтика

19 июля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 15:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Сочи
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо Мх

20 июля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
20 июля 2025, 15:30. Ак Барс Арена (Казань)
Пари Нижний Новгород
0:3
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
20 июля 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
20 июля 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Рубин

21 июля, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
21 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
ЦСКА

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в 1-м туре РПЛ

Чемпионат России: таблица РПЛ после 1-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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