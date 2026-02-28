«Оренбург» — «Акрон»: гол Дзюбы отменили из-за офсайда

Гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы отменили в матче против «Оренбурга» в 19-м туре РПЛ.

На 37-й минуте нападающий тольяттинцев мог сравнять счет, но после подсказки ВАР его гол отменили из-за положения вне игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 12:00. Газовик (Оренбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max