Мостовой об отмененном мяче «Балтики»: «По футбольному — это гол, а с другой стороны можно придраться и отменить его»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отмененном голе «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (0:1).

На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника гостей Кевина Андраде из-за положения вне игры.

«По футбольному — это гол, а с другой стороны можно придраться и отменить его. Офсайдные линии, конечно, нужны. Но в моменте гола «Балтики» Хиль просто стоял на одной линии, как и другие игроки «Зенита» и якобы мешал вратарю. Он не делал никаких специальных движений, плюс мяч шел в угол ворот. Мешать — это когда толкают или ограничивают движение вратарю», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.