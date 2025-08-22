«Ахмат» обратится с ЭСК РФС по удалению Садулаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет общаться в ЭСК РФС по удалению полузащитника Лечи Садулаева в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Конечно, «Ахмат» будет обращаться с ЭСК РФС по поводу удаления Лечи Садулаева. Будем писать обращение в РФС. Как можно относиться к этим товарищам после такого судейства», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» остался вдесятером после удаления хавбека Эгаша Касинтуры на 5-й минуте, в середине второго тайма — вдевятером: красную карточку получил форвард Лечи Садулаев.

«Оренбург» набрал 6 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 7-й строчке.