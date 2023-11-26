Трансляция игры РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» начнется на «Матч Премьер» в 11.55 мск 26 ноября

«Оренбург» на своем поле стадиона «Газовик» примет грозненский «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу 26 ноября. Встреча пройдет в городе Оренбург. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Оренбург» — «Ахмат». Начало — в 11.55 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния РПЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Оренбург» испанца Давида Деограсии занимает 13-е место в РПЛ с 13 очками. «Ахмат» тренера Мирослава Ромащенко находится на 15-й строчке в турнирной таблице с 12 баллами.

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