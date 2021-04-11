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Ордец считает, что «Динамо» провалило первый тайм матча с «Уралом»

20:52
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Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Автор дубля нападающий гостей Павел Погребняк (слева).«Динамо» могло вырвать волевую победу в меньшинстве. Но у Погребняка зуб на бело-голубых — он сделал дубль

«Соперник играл хорошо, но в первом тайме мы не до конца проснулись. Можно сказать, что первую половину мы провалили. Мы много сил оставили в кубковой игре, психологически были немного подавлены. Если что-то не получается, то всегда надо компенсировать это борьбой. Если ее выигрываешь, то силы всегда найдутся.

В перерыве проанализировали первый тайм и на второй вышли уже другой командой. Проснулись, начали хорошо двигаться, создавать моменты, забили два гола, но пропустили еще один мяч и не смогли победить. Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед, несмотря на какие-то наши ошибки. Мы сегодня отдали все силы.

Была уверенность, что команда забьет. Все услышали то, о чем договаривались на второй тайм. Быстрый гол всегда хорошо влияет на команду. Так и произошло, и мы забили второй мяч. Где-то сыграло свою роль удаление, но мы поддержали Себу. Удалить могут любого игрока, это футбол. Главное, чтобы он не расстраивался. Он очень важный игрок для нашей команды, теперь передохнет и будет готовиться к следующим играм", — цитирует Ордеца официальный сайт клуба.

«Динамо» после этой ничьей догнало «Рубин», и по дополнительным показателям занимает пятое место в турнирной таблице с 43 очками, «Урал» — 12-й (30 очков).

Динамо — Урал

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=16394

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