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Президент «Сочи» прокомментировал разговоры о немотивированности команды в матчах с «Зенитом»

20:44
«Сочи» уступил «Зениту» в матче 25-го тура чемпионата России. Фото ФК «Сочи».
«Сочи» уступил «Зениту» в матче 25-го тура чемпионата России. Фото ФК «Сочи».
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг 11 апреля в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о немотивированности команды в играх с «Зенитом».

— Перед встречей ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом.

— Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную?

— Но теперь эти домыслы только усилятся.

— Послушайте, игра все показала. Пусть говорят, что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят...

— Почему после второго гола сине-бело-голубых «Сочи» перестал атаковать?

— Не знаю. Может быть, стоило раньше замены произвести — «Зенит» выглядел свежее. Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И, тем не менее, бились до последней минуты!

Встреча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Зенит» завершилась минимальной победой питерского клуба (2:1). Всего в РПЛ соперники провели четыре встречи, и все завершились победами «Зенита». Команда Сергея Семака продолжает лидировать в чемпионате России с 54 очками.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Борисом Ротенбергом можно прочесть на сайте «СЭ»

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