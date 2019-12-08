Опубликовано видео задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге

В интернете появилось видео задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге. Они отправились на матч 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1). Видео опубликовано в группе #МыМаяк Вконтакте.

В записи указано, что видео было взято с камер наблюдения отеля в котором проживали задержанные фанаты «Спартака». При этом, судя по записи, их арестовали сразу после выхода из отеля.

Ранее фанаты красно-белых получили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Позднее после апелляции этот срок был сокращен до семи суток. Разводящий фанатской трибуны Валерий «Амиго» Бевз получил запрет на посещение стадиона на 1,5 года.

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