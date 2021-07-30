Онопко присутствует на матча «Крылья Советов» — «Спартак»
Член нового тренерского штаба сборной России Виктор Онопко посетил матч 2-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Для этого он специально прилетел в Самару и пришел на стадион.
В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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