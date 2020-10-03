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«Он мог играть, но чемпионат не решается в этом матче». Газизов об отсутствии Кокорина

22:22
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после домашнего матча 10-го тура с «Зенитом» (1:1) подчеркнул, что форвард Александр Кокорин пропустил встречу с бывшей командой из-за небольшого повреждения.

Александр Кокорин (справа) и&nbsp;Сергей Колесников.Массажист Кокорина прокомментировал обвинения в свой адрес

— Ходят слухи, что Кокорин не играл из-за партнерского соглашения с «Зенитом». Также были разговоры, что Кокорин специально привел с собой массажиста, которого зачислили в тренерский штаб

— Я ничего этого, не слышал, конечно (смеется). Не знаю, кто это говорит. У Саши небольшое повреждение. Он мог играть, но тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем. Чемпионат не решается в этой игре в долгосрочной перспективе. Я уверен, что все приняли правильное решение. Мы все болеем за Сашу, хотим, чтобы он вышел и приносил победы «Спартаку».

— То есть он сам не приводил массажиста?

— Нет, конечно. У него просто есть массажист, который ему больше уделяет внимания. Но это есть и у других игроков. (Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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