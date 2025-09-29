Футбол
29 сентября, 09:30

Олусегун назвал «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» большими командами в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун рассказал «СЭ» о сложности игры против «Спартака».

«Против «Спартака» играть на выезде очень сложно. Была неплохая игра, но мы могли бы выступить лучше. В России очень сложно играть на домашних стадионах «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Это большие команды в РПЛ», — сказал Олусегун «СЭ».

28 сентября «Спартак» одержал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

  • Исаев-Штирлиц

    это просто список команд, которые уже вдули сегуну...31.10 в список сегуна добавится ЦСКА...игра на ВТБ

    29.09.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Дура ты, Вадик!

    29.09.2025

  • Бен Ричардс

    Тонко поглумился над ЦСКА, Динамо и Локомотивом.

    29.09.2025

  • Dinamo Poninka

    Большая дорога начинается с очень маленького шага.

    29.09.2025

  • cермЯга

    Минипиг)

    29.09.2025

  • Туборг

    С какими кубками и чемпионством ?! Тебя в проекте не было, когда легендарный ЦСКА 20 сезонов подряд чалился-лифтовал от 5-го места Чемпа СССР до Первой лиги и обратно. В глубокой заднице ЦСКА и последние 9 сезонов - учите мат.часть, смайликовая вы наша...(

    29.09.2025

  • zzzz1400

    Вряд ли. О них меньше говорят, они выше в таблице. А если по статистике российской истории, то самый титулованный Зенит, затем Спартак-москва, затем ЦСКА. Если плюсовать советскую историю, то самый титулованный Динамо Киев

    29.09.2025

  • Яна Калинина

    зато с кубками и чемпионством)

    29.09.2025

  • Туборг

    Многа букафф, парень! Сравнивать Динамо с Краснодаром или Краснодар с Динамо просто глупо. Ростов приплёл не в тему - второе место явно ниже первого. Ох уж эти дети, уйду от вас!

    29.09.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Бывшие футболёры ЦСКА и до Пердива докатывались...:relaxed:?

    29.09.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Самая БОЛЬШАЯ команда разумееЦа - ЗЕНИТ, который ВЫНЕС на своей поляне при Семаке Краснодар и Спартак ажЪ 8 (ВОСЕМЬ) раз, не проиграв ни одного матча... Зенит против Топиков в Санкт-Петербурге (2018-2025): С Динамой = 6-0-1, 18-6 Со Спартаком = 4-3-0, 14-4 С Краснодаром = 4-3-0, 16-9 С Локо = 4-2-1, 21-8 С ЦСКА = 4-3-1, 10-6 _______ Итого: 22 победы, 11 ничьих и лишь 3 поражения, разница мячей 79-33 =+46 О, КАК !!!:soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer:

    29.09.2025

  • Dmitriolop Kiseroplop

    Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз купить».

    29.09.2025

  • Яна Калинина

    Олесегун затаил на армейцев обиду)именно после его удара-Акинфеев отбил на кубок РФ в финале и у того все пошло под откос,до НН докатился)

    29.09.2025

  • Степочкин

    Рулеткой мерял "большие команды" или косыми саженями ? Краснодар , при всем уважении, пока не большая команда. Одно чемпионство не делает Лестер большой командой АПЛ, как и 1 чемпионство Краснодара. Ростов например не хуже, брал 2-е место и играл в еврокубках. Про Рубин вообще молчу, Краснодару до Рубина как до Луны - 2 чемпионства, не считая Кубков России, Суперкубков, четвертьфиала ЛЕ УЕФА. Про Динамо, Локомотив и ЦСКА видимо парень вообще не слышал.

    29.09.2025

  • Яна Калинина

    кого вспомни,того и назвал,для него и Оребург большой

    29.09.2025

  • Слоноул

    Раз, сам Олакунле Олусегун назвал, значит, так и есть.

    29.09.2025

  • руслан магомедов

    "народец" тельавивский вы уже всех достали спрашивая у бабушек и сторожей "Магнита" кто сильней чмартаг или НН. "народец" чмартаг на века щумпиньоня, успокойтесь.

    29.09.2025

  • hant64

    Судя по этой заметке, он просто Олух, без Сегуна. В смысле, без царя в голове.

    29.09.2025

  • hant64

    Да. Но возглавляет турнирную таблицу с присутствием этих больших клубов почему то ЦСКА. Наверное, он настолько маленький, что Олусегун про него просто не слышал. Ну что с этого олуха Сегуна спросишь?

    29.09.2025

  • Семён Фадеич

    А с кем париНН легко играть? В фнл даже непросто будет.

    29.09.2025

  • МАО

    Получается, ЦСКА и Локомотив- маленькие ? Балтика вообще минипут.

    29.09.2025

  • huikin

    Кто этот ОлухСегун?

    29.09.2025

  • authentiction

    Кони обиделись.

    29.09.2025

    • Лидеры «Ахмата» и «Динамо» не удалены: Садулаев и Тюкавин избежали дисквалификаций

    РПЛ, 11-й тур: расписание матчей, дата и время начала игр
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

