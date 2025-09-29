Олусегун назвал «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» большими командами в РПЛ

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун рассказал «СЭ» о сложности игры против «Спартака».

«Против «Спартака» играть на выезде очень сложно. Была неплохая игра, но мы могли бы выступить лучше. В России очень сложно играть на домашних стадионах «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Это большие команды в РПЛ», — сказал Олусегун «СЭ».

28 сентября «Спартак» одержал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.