Лидеры «Ахмата» и «Динамо» не удалены: Садулаев и Тюкавин избежали дисквалификаций

Два спорных решения в ключевых эпизодах, по мнению экспертов «СЭ», приняли судьи матчей 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Акрон» (3:0) и «Крылья Советов» — «Динамо» (2:3).

У Евгения Кукуляка и Виталия Мешкова были основания прибегнуть к самым строгим дисциплинарным санкциям и удалить Лечи Садулаева и Константина Тюкавина.

Необходимость показать красную карточку капитану «Ахмата» практически не вызвала сомнений: за это высказалось подавляющее большинство более чем из десяти опрошенных бывших и действующих судей (примерно 90 процентов). Напомним, что на 56-й минуте игры в Грозном Садулаев совершил прыжок в направлении вратаря гостей Виталия Гудиева и попал ему шипами по левой ноге. Хорошо, что удар не получился более акцентированным — тогда возникла бы реальная угроза здоровью голкипера.

Кукуляк ограничился вынесением предупреждения. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Алексей Сухой в его действия не вмешались.

Неудаление Тюкавина выглядит не столь очевидным: соотношение голосов примерно 60 на 40 процентов. Но все равно и тут наши респонденты не поддержали арбитра, который на 90+4-й минуте вообще не наказал Константина Тюкавина — ни желтой, ни красной карточкой. В том моменте динамовец едва не сломал ногу Ивану Лепскому. Форвард попал сопернику в голеностоп через мяч — нога защитника пошла на излом. Видеоассистенты Василий Казарцев и Вера Опейкина не стали предлагать Мешкову посмотреть повторы на мониторе у поля.