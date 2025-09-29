Футбол
29 сентября, 09:24

Лидеры «Ахмата» и «Динамо» не удалены: Садулаев и Тюкавин избежали дисквалификаций

Александр Бобров
Шеф-редактор

Два спорных решения в ключевых эпизодах, по мнению экспертов «СЭ», приняли судьи матчей 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Акрон» (3:0) и «Крылья Советов» — «Динамо» (2:3).

У Евгения Кукуляка и Виталия Мешкова были основания прибегнуть к самым строгим дисциплинарным санкциям и удалить Лечи Садулаева и Константина Тюкавина.

Необходимость показать красную карточку капитану «Ахмата» практически не вызвала сомнений: за это высказалось подавляющее большинство более чем из десяти опрошенных бывших и действующих судей (примерно 90 процентов). Напомним, что на 56-й минуте игры в Грозном Садулаев совершил прыжок в направлении вратаря гостей Виталия Гудиева и попал ему шипами по левой ноге. Хорошо, что удар не получился более акцентированным — тогда возникла бы реальная угроза здоровью голкипера.
Кукуляк ограничился вынесением предупреждения. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Алексей Сухой в его действия не вмешались.

Неудаление Тюкавина выглядит не столь очевидным: соотношение голосов примерно 60 на 40 процентов. Но все равно и тут наши респонденты не поддержали арбитра, который на 90+4-й минуте вообще не наказал Константина Тюкавина — ни желтой, ни красной карточкой. В том моменте динамовец едва не сломал ногу Ивану Лепскому. Форвард попал сопернику в голеностоп через мяч — нога защитника пошла на излом. Видеоассистенты Василий Казарцев и Вера Опейкина не стали предлагать Мешкову посмотреть повторы на мониторе у поля.

Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с неудалением Акинфеева
  • Zuschauer

    Динамо выигрывало в Грозном, так-то. И великий гол Лещука никто отменить не посмел. Хотя можно было придраться, что, типа, вратаря подтолкнули.

    30.09.2025

  • RSMsouth

    Садулаев уже не первый раз так грязно играет , но это же Имени Отца и этого …. Не удаляют , либо отменяли красную

    29.09.2025

  • abzatov81

    твоему шаманке уже ответили,казаки из этих станиц,чтоб он ни лез и не болтал впустую

    29.09.2025

  • abzatov81

    заплачь

    29.09.2025

  • ... и это пройдет

    С садулаевым уже не продажные судьи, а другой, более высокий уровень продажности. Уже один раз отменили дискву, а сейчас просто не дли КК. P.S. Генерал Шаманов публично возмутился в ГД решением сменить историчесие названия казачьих станиц на какие-то за...ные чеченские кликухи. Что уж тут про футбол говорить.

    29.09.2025

  • MIKE-B

    Лечи без головы. Фактически своего чуть не покалечил, парень 8 лет отдал Тереку/Ахмату

    29.09.2025

  • DemolisherAjax

    Ахмату можно все :) Мда....

    29.09.2025

  • GeKta

    Если бы Кардоба так прыгнул на вратаря, его бы ВАР приговорил к расстрелу...

    29.09.2025

  • Dmitriolop Kiseroplop

    Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «бронзовый прогноз сервис». Гарантии.

    29.09.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Какие домыслы и провокации, уважаемый ? Вы фото подкатов на излом голеностопа не видите ?

    29.09.2025

  • ValeraK

    Садулаев - красная и 3 игры пропуск. ЛЕЧИться надо у психиатора с такой игрой.

    29.09.2025

  • Nikolay Reopiutro

    Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «серебряный прогноз на спорт». 13-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.

    29.09.2025

  • Gordon

    И с чего ты взял про предпочтения? По Правилам судят. Иногда ошибаются. Игроки тоже ошибаются, как и тренеры, банкиры, юристы, слесари и пр. Вот и всё.

    29.09.2025

  • Abellardo

    Господин Бобров, а не соизволите нам рассказать о двух пенальти в игре Ньюкасл - Арсенал? А это мы и без вас уже давно обсудили.

    29.09.2025

  • Mikhail

    А ты согласен с судейством, когда судят не по правилам, а по личному предпочтению? А здесь мы не Боброва обсуждаем. Каждый знает ему оценку.

    29.09.2025

  • blue-white!

    Нет, у них запрет на вмешательство в Чечне, если это против Ахмата...

    29.09.2025

  • Gordon

    Бобров ничего не суд общественности кроме своих домыслов и провокаций не выводит. Он судейство не знает и не понимает. И судейство у нас ничуть не хуже, чем где бы то ни было ещё. Каждый объективный человек, который смотрит ведущие чемпионаты, об этом знает.

    29.09.2025

  • Gordon

    Недоспециалиста Боброва уволить надо давно. Тут эксперт по судейству, который не судил ничего и никогда.

    29.09.2025

  • Gordon

    Бобров, фамилии опрошенных в студию.

    29.09.2025

  • Mikhail

    Судейскую шайку во главе с Мажичем давно пора не только разогнать, но и применить меры наказания. Ни стыда, ни чести.

    29.09.2025

  • с13

    А кто построил ненужную "силу Сибири"? У кого взорвали "Северные потоки" (сразу два)? Кто спонсировал международный спорт и, в частности, футбольную Лигу чемпионов, а нас выгнали из всего мирового спорта? Кто поставил чудика-Ротенберга главным тренером хоккейного СКА? Поэтому Газпром виноват во всём и всегда. На веки вечные.

    29.09.2025

  • huikin

    "Тюк прямо в темя и нету Кука"

    29.09.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Почему-то Бобров - единственный, кто выносит на суд общественности вопиющие "косяки" арбитров. Но, к сожалению, никаких оргвыводов мы не видели и, судя по всему, не увидим. Судьи продолжат творить произвол, а всем пох...

    29.09.2025

  • AlexBl

    Давайте запретим финт который пытался исполнить Тюкавин тогда уж. Здесь максимум желтая за данный фол могла ему грозить. Я не думаю, что и в европе бы такое свистнули или звали бы к монитору.

    29.09.2025

  • Семён Фадеич

    Садулаев чистейшая красная. Ну, а у Тюки жёлтая максимум.

    29.09.2025

  • Вася

    похоже, уже и судей наказывать перестали, просто тупо поддерживают все эти купленные эпизоды, всез судьишек продажных оправдывают, уже даже смотреть нет желания такой чемп! скоро кто то уже и счет в матчах будет знать заранее!

    29.09.2025

  • Кузьмичь

    Не понятно как ВАР у нас работает, такое впечатление что у них лимит на вмешательство, что бы не затягивать время матча.

    29.09.2025

  • спас

    И снова Газпром виноват? Как всегда. (Сарказм)

    29.09.2025

  • Faierman 32

    Уж желтую Тюкавин точно заработал

    29.09.2025

    Олусегун назвал «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» большими командами в РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

