29 сентября, 10:00

РПЛ, 11-й тур: расписание матчей, дата и время начала игр

На выходных пройдут матчи 11-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матчи 11-го тура чемпионата России пройдут в субботу, 4 октября, и в воскресенье, 5 октября.

Расписание матчей 11-го тура чемпионата России

4 октября, суббота

13.00. «Акрон» — «Зенит»

15.15. «Рубин» — «Крылья Советов»

17.30. «Краснодар» — «Ахмат»

19.45. «Динамо» — «Локомотив»

5 октября, воскресенье

12.00. «Оренбург» — «Ростов»

14.15. «Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

16.30. ЦСКА — «Спартак»

19.00. «Балтика» — «Динамо» Махачкала

Время начала матчей — московское.

Игры чемпионата России показывают каналы медиахолдинга «Матч!» и сайт matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных игр РПЛ. Ключевые события и результаты встреч можно отслеживать в разделе премьер-лиги и в футбольном матч-центре на нашем сайте.

ЦСКА — «Спартак»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Тренер «Спартака» Сакич: «Дерби с ЦСКА будет непростым»
ЦСКА — «Балтика»: Кисляк и Мойзес избежали дисквалификации. Они сыграют со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

