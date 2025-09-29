РПЛ, 11-й тур: расписание матчей, дата и время начала игр

Матчи 11-го тура чемпионата России пройдут в субботу, 4 октября, и в воскресенье, 5 октября.

Расписание матчей 11-го тура чемпионата России

4 октября, суббота

13.00. «Акрон» — «Зенит»

15.15. «Рубин» — «Крылья Советов»

17.30. «Краснодар» — «Ахмат»

19.45. «Динамо» — «Локомотив»

5 октября, воскресенье

12.00. «Оренбург» — «Ростов»

14.15. «Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

16.30. ЦСКА — «Спартак»

19.00. «Балтика» — «Динамо» Махачкала

Время начала матчей — московское.

Игры чемпионата России показывают каналы медиахолдинга «Матч!» и сайт matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных игр РПЛ. Ключевые события и результаты встреч можно отслеживать в разделе премьер-лиги и в футбольном матч-центре на нашем сайте.