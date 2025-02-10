«Олимпиакос» отказался продавать защитника Коштинью в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» сделал предложение «Олимпиакосу» по покупке правого защитника Коштиньи на сумму чуть более 10 миллионов евро, однако греческий клуб отказал. Отметим, что сам футболист был согласен на трансфер в Россию.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с «Олимпиакосом» по переходу 24-летнего Коштиньи. По информации источника, греческий клуб отказал «Лестеру», который предлагал 14 миллионов евро за португальца, рассчитывая продать его летом за большие деньги.

Коштинья — воспитанник футбольных клубов «Порту» и «Брага». До перехода в «Олимпиакос» он выступал только за «Риу Аве» на профессиональном уровне. В этом сезоне португальский футболист принял участие в 26 матчах, сделав три результативные передачи.