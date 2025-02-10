Волк рассказал об отдыхе на Мальдивах

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как плавал с акулами на Мальдивах.

— Почему все футболисты так рвутся на Мальдивы?

— Не знаю, почему другие футболисты туда ездят. Но мне всегда хотелось попробовать. Люди говорят, что на Мальдивах — один из лучших отдыхов, там можно по-настоящему расслабиться. Отвлечься от всего. И еще хотелось поплавать с акулами.

— Удалось? Не запрещает контракт?

— Я же опасными видами спорта не занимался. Просто плавал. А то что там акулы — такова жизнь. Это их естественная среда обитания, и так уж сошлось, что мы оказались в одном месте. Но огромных акул я не видел, только небольших, они совсем неопасны для человека, так что даже не было страшно.

— В итоге Мальдивы реально настолько крутые?

— Все относительно. Безусловно, это приятное место, но есть куча других направлений. Мальдивы не буду ставить на первое место, приводит слова Волка «РБ Спорт».

Махачкалинская команда выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16-ю очками после 18 туров первенства.

За 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне 23-летний Волк пропустил 19 мячей и 8 раз сыграл на ноль.