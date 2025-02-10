Мохеби назвал «нового Головина» российского футбола из «Ростова»

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби в интервью «СЭ» назвал самого талантливого футболиста своей команды, сравнив его с Александром Головиным.

— Ты играл в товарищеском матче против сборной России почти два года назад. Теперь ты в РПЛ. Можешь оценить уровень сборной нашей страны?

— Думаю, у России очень сильная команда. С парнями вроде Головина и Миранчука это будет одна из сильнейших сборных после возвращения на международный уровень. У нас в «Ростове» играет Иван Комаров. Думаю, он в будущем станет...

— Новым Головиным?

— Возможно. У него огромный потенциал для роста. Но все зависит от него: как он будет работать и к чему стремиться. Я бы сказал, что Комар — главный талант «Ростова» и первый, кто может уехать в Европу.

— Кто еще?

— Щетинин, Лангович, Мелехин. Все они молодые и талантливые. Вопрос в том, хотят ли они сами уехать в Европу.