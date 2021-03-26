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Олич рассказал, сколько длились переговоры о переходе в ЦСКА

14:44
Ивица Олич. Фото ПФК ЦСКА
Ивица Олич. Фото ПФК ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич 25 марта в интервью изданию Sportske novosti рассказал о переговорах с армейцами.

«В прошлую пятницу был первый контакт между мной и ЦСКА, мы поговорили и приняли решение, что свяжемся позже. В субботу мне снова позвонили, и мы все договорились! У меня не было особых сомнений, это клуб, который я очень хорошо знаю. На самом деле это был лишь вопрос времени, когда я уйду из сборной, чтобы где-нибудь стать главным тренером, сейчас или после Евро. И это предложение меня заинтриговало», — заявил Олич.

25 марта «СЭ» сообщал, что ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем, хотя руководство клуба представило его игрокам в качестве нового главного тренера.

Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.

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