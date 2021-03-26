Олич: «Я не читаю российские СМИ»
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич 25 марта в интервью изданию Sportske novosti поделился ожиданиями от работы в ЦСКА.
«В России сомневаются, что у меня ничего не получится, потому что я ранее никого не тренировал Я не читаю российские СМИ, я плохо знаю язык, ха-ха. Для меня важна поддержка клуба. Представлял ли я, что так начну карьеру в таком большом клубе, как ЦСКА? Что ж, я не смотрю на это как на начало тренерского пути. Я играл до 37 лет, а когда мне исполнилось 30, я начал наблюдать за тем, как работают тренеры, рассматривал их ходы, начал думать о том, как работают тренеры и взял что-то от каждого, кто меня тренировал. Да, это большой вызов, большой шаг, моя первая индивидуальная работа, но три с половиной года в сборной многому меня научили, работая с величайшими игроками. Я готов!», — признался Олич.
23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.
В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).
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