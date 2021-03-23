Олич провел первую тренировку ЦСКА на посту главного тренера
ЦСКА провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Ивицы Олича, сообщает 23 марта официальный сайт клуба.
Игроки основной команды вернулась к работе после выходных. Традиционно из-за отъезда большей части игроков в национальные сборные к тренировкам привлечены футболисты из молодежной команды.
23 марта ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера. Хорват сменил Виктора Ганчаренко, который покинул клуб 22 марта.
У Олича, который завершил выступления в 2017-м, нет самостоятельного опыта работы главным тренером. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича. Вместе с хорватской национальной командой он дошел до финала чемпионата мира-2018, а также успешно преодолел квалификацию на Евро-2020.
ЦСКА находится на 5-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 40 очков после 23 проведенных матчей.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-proveli-pervuyu-trenirovku-pod-rukovodstvom-ivicy-olica/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю