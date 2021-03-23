Олич провел первую тренировку ЦСКА на посту главного тренера

ЦСКА провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Ивицы Олича, сообщает 23 марта официальный сайт клуба.

Игроки основной команды вернулась к работе после выходных. Традиционно из-за отъезда большей части игроков в национальные сборные к тренировкам привлечены футболисты из молодежной команды.

23 марта ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера. Хорват сменил Виктора Ганчаренко, который покинул клуб 22 марта.

У Олича, который завершил выступления в 2017-м, нет самостоятельного опыта работы главным тренером. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича. Вместе с хорватской национальной командой он дошел до финала чемпионата мира-2018, а также успешно преодолел квалификацию на Евро-2020.

ЦСКА находится на 5-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 40 очков после 23 проведенных матчей.