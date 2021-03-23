Дзагоев и Кучаев работали индивидуально на тренировке ЦСКА

23 марта основная команда ЦСКА вернулась к работе после выходных. Красно-синие провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Ивицы Олича, сообщает сайт клуба.

Традиционно из-за отъезда большей части игроков в национальные сборные к тренировкам привлечены футболисты из молодежной команды.

Алан Дзагоев и Константин Кучаев продолжают работать по индивидуальной программе из-за мышечных повреждений. Возвращение Дзагоева в общую группу ожидается на следующей неделе, Кучаев приступит к тренировкам с командой позже.