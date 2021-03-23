Дзагоев и Кучаев работали индивидуально на тренировке ЦСКА
18:18
23 марта основная команда ЦСКА вернулась к работе после выходных. Красно-синие провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Ивицы Олича, сообщает сайт клуба.
Традиционно из-за отъезда большей части игроков в национальные сборные к тренировкам привлечены футболисты из молодежной команды.
Алан Дзагоев и Константин Кучаев продолжают работать по индивидуальной программе из-за мышечных повреждений. Возвращение Дзагоева в общую группу ожидается на следующей неделе, Кучаев приступит к тренировкам с командой позже.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-proveli-pervuyu-trenirovku-pod-rukovodstvom-ivicy-olica/
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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев
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