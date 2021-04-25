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Олич прокомментировал удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

18:57
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение в гостевом матче 27-го тура Тинькофф РПЛ от «Спартака» (0:1).

25&nbsp;апреля. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Фол Ильзата Ахметова на&nbsp;Александре Соболеве.Ахметов удален — история с «Зенитом» ничему не научила. А Олич упрекнул Кукуяна, что он не увидел руку Айртона

Армейцы с 37-й минуты встречи играли в меньшинстве: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален с поля за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Могу сказать, что до удаления было отличное дерби, — сказал Олич. — Было видно желание обеих команд. Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом — красная карточка».

«С 10 игроками нам было очень тяжело играть, — продолжил Олич. — Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве».

(Олег Кошелев)

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