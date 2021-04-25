Олич прокомментировал удаление Ахметова в матче со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение в гостевом матче 27-го тура Тинькофф РПЛ от «Спартака» (0:1).
Армейцы с 37-й минуты встречи играли в меньшинстве: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален с поля за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.
«Могу сказать, что до удаления было отличное дерби, — сказал Олич. — Было видно желание обеих команд. Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом — красная карточка».
«С 10 игроками нам было очень тяжело играть, — продолжил Олич. — Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве».
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю