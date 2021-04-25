Олич прокомментировал удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение в гостевом матче 27-го тура Тинькофф РПЛ от «Спартака» (0:1).

Армейцы с 37-й минуты встречи играли в меньшинстве: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален с поля за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Могу сказать, что до удаления было отличное дерби, — сказал Олич. — Было видно желание обеих команд. Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом — красная карточка».

«С 10 игроками нам было очень тяжело играть, — продолжил Олич. — Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве».

(Олег Кошелев)