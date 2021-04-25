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Губерниев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Тоска такой футбол смотреть»

18:49
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) высказался об игре.

«Тоска, конечно, такой футбол смотреть. Дерби, оно, конечно, дерби, но все равно тоска! Это была битва за еврокубки! Но с такой игрой, лучше ни тем, ни другим туда не соваться. А вот Зобнину, Влашичу, Ларсону как раз и посматривать в сторону Европы, но не вместе с коллективом. В общем, пора бежать. Даже Зобнину еще не поздно!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

Спартак — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2104

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры