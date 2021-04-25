Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) высказался об игре.

«Тоска, конечно, такой футбол смотреть. Дерби, оно, конечно, дерби, но все равно тоска! Это была битва за еврокубки! Но с такой игрой, лучше ни тем, ни другим туда не соваться. А вот Зобнину, Влашичу, Ларсону как раз и посматривать в сторону Европы, но не вместе с коллективом. В общем, пора бежать. Даже Зобнину еще не поздно!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.