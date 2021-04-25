Губерниев: «Одно расстройство, «Спартак» и ЦСКА себя в еврокубках не найдут»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Футбол тоскливый, мне не понравился, — сказал Губерниев «СЭ». — Ужасный уровень и мастерство. Вот мы его смотрели и что? Отдельные игроки из команд могут найти себя в Европе, а «Спартак» и ЦСКА себя в еврокубках не найдут. Я расстроен. Мне никто не понравился, футбол ужасный и неинтересный. Я ожидал другого. Команды, которые будут так играть в еврокубках, обречены. С этим нужно что-то делать, как мне кажется. Кого бы из футболистов я мог отметить? Зобнин, Влашич и Ларрсон. Речь идет не только о россиянах. Этот матч — одно расстройство».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Бухаев)