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Губерниев: «Одно расстройство, «Спартак» и ЦСКА себя в еврокубках не найдут»

18:59
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА - 1:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА - 1:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Футбол тоскливый, мне не понравился, — сказал Губерниев «СЭ». — Ужасный уровень и мастерство. Вот мы его смотрели и что? Отдельные игроки из команд могут найти себя в Европе, а «Спартак» и ЦСКА себя в еврокубках не найдут. Я расстроен. Мне никто не понравился, футбол ужасный и неинтересный. Я ожидал другого. Команды, которые будут так играть в еврокубках, обречены. С этим нужно что-то делать, как мне кажется. Кого бы из футболистов я мог отметить? Зобнин, Влашич и Ларрсон. Речь идет не только о россиянах. Этот матч — одно расстройство».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Бухаев)

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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