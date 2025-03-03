Олейников: «На «Краснодар» нет особого настроя, просто так получается, что им чаще всех забиваю»
Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников рассказал, как относится к играм против «Краснодара».
«Особый настрой на «Краснодар»? Такого точно нет, просто так получается, что им забиваю чаще всего. Я забил в ворота «Краснодара» четыре гола, два на их стадионе, не знаю, как это объяснить. Есть, наверное, какая-то доля везения в этом», — цитирует Олейникова «РБ Спорт».
Олейников забил в ворота «Краснодара» четыре мяча, выступая за разные команды. В матче 19-го тура РПЛ против «быков» (1:1) хавбек также отметился голом.
В текущем сезоне на счету 26-летнего Олейникова 22 матча во всех турнирах, в которых он отмелся 4 голами и 4 результативными передачами.
Источник: РБ Спорт
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