Бубнов рассказал, почему семь лет не появлялся в эфире: «Доходили слухи, что я с ума сошел или вообще умер»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о причинах исчезновения из медиапространства.

3 марта Бубнов впервые за семь лет появился в эфире. Эксперт стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«До меня доходили слухи. Я читал, что я с ума сошел, некоторые считали, что я вообще умер. Третьи говорили, что все, что пишут — не Бубнов, а кто-то за него. Но дело в том, что у меня были серьезные проблемы с ногами. И могло получиться так, что мне оба сустава пришлось бы менять коленных, иначе я бы попал в инвалидную коляску. Мне уже должны были делать эти операции, но кардиологи не дали добро. А потом один известный хирург сказал: «Саш, пока ходишь, ходи. Когда в инвалидную коляску сядешь, тогда надо будет делать операцию». Я стал ходить, меньше нагрузки давать, плавать и все вернулось на круги своя. Сейчас я себя чувствую прекрасно и могу куда-угодно ездить», — сказал Бубнов.

В 2018 году Бубнов в последний раз принял участие в эфир на радио «Спорт FM». С того момента он давал только текстовые комментарии для СМИ.