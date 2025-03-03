РФС объявил состав апелляционного комитета

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава апелляционного организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

В состав апелляционного комитета вошли:

Илья Васильев — председатель;

Ани Геворгян — заместитель председателя;

Таисия Ермакова — член комитета;

Егор Васильев — член комитета;

Дмитрий Воронцов — член комитета;

Мария Хапаева — член комитета;

Александр Федоров - член комитета.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.